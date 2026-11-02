Чи буде нове перемир'я після операції в Олешках: що заявив Пєсков

У Кремлі поки що не розглядають нові гуманітарні операції за сценарієм Олешек. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи місію, що завершилася, в Херсонській області. Таким чином, розраховувати на швидке повторення такого перемир'я підстав поки немає.

Перемир'я. Фото: із відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва вважає гуманітарну операцію в Олешках успішною та високо оцінює координацію всіх її учасників. При цьому Пєсков наголосив, що конкретних ініціатив, аналогічних цій місії, на даний момент не існує.

"Планів та ініціатив, аналогічних цій гуманітарній операції, поки що немає, але в кожному випадку інтереси громадян будуть на чільному місці", – передали його слова російські пропагандистські ЗМІ.

Окремо прес-секретар російського президента відзначив роботу Лантратової, яка, за його оцінкою, зробила значний внесок у проведення операції. Подяка Москва також висловила американській стороні, особливо першій леді США Меланії Трамп.

Раніше Меланія Трамп повідомила, що у рамках гуманітарної місії під час Олешківського перемир'я вдалося доставити до регіону життєво необхідну допомогу та евакуювати майже 800 осіб. Вона назвала операцію успішною та висловила сподівання, що подія стане основою для міцного миру між Україною та Росією.

Заява Пєскова фактично не містить обіцянок щодо продовження гуманітарних ініціатив. Кремль обмежився оцінкою вже проведеної операції та запевненнями, що у подібних ситуаціях враховуватиме інтереси громадян.

При цьому залишається відкритим питання, чи можливі нові домовленості щодо тимчасового припинення вогню задля евакуації людей та доставки допомоги. Публічно Москва поки що не повідомила ні про підготовку наступної місії, ні про конкретні терміни подібних переговорів.



