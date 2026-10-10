Переговоры США, Украины и Европы в Майами внезапно завершились: детали

Переговоры представителей США, Украины, европейских стран и НАТО о путях завершения войны с Россией завершились в Майами досрочно. Об этом сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Завтра не будет. Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось", — написал журналист.

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал состоявшиеся обсуждения как конструктивные. По его словам, участники встречи рассмотрели возможные варианты деэскалации и прекращения войны в преддверии зимы.

Среди ключевых тем были энергетическая устойчивость Украины, подготовка к холодному сезону, экспорт зерна и гарантии безопасности. Стороны также обсуждали долгосрочные механизмы защиты Украины и Европы от будущих конфликтов.

Отдельное внимание уделили послевоенному восстановлению украинской экономики и перспективам вступления Украины в Европейский союз.

Уиткофф подчеркнул, что обмен мнениями позволил определить направления дальнейшей работы перед следующими контактами Вашингтона с Москвой. Однако подробности возможных договорённостей и причины досрочного завершения встречи официально не раскрыты.

Сам по себе более ранний финал переговоров не означает их провала. Вместе с тем отсутствие публичных разъяснений оставляет открытым вопрос о том, удалось ли участникам приблизиться к согласованной позиции.

Особое значение имеют предстоящие контакты США с Россией: именно после них может стать понятнее, готова ли Москва обсуждать реальные условия прекращения боевых действий и какие гарантии Вашингтон сможет предложить Киеву.

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