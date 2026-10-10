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Переговори США, України та Європи у Майамі раптово завершилися: деталі

Зустріч по деескалації війни закінчилася раніше запланованого терміну

10 жовтня 2026, 08:24
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Кравцев Сергей

Переговори представників США, України, європейських країн та НАТО щодо шляхів завершення війни з Росією завершилися в Майамі достроково. Про це повідомив старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

Переговори США, України та Європи у Майамі раптово завершилися: деталі

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Завтра не буде. Переговори у Майамі завершилися раніше, ніж планувалося", — написав журналіст.

При цьому спецпредставник президента США Стів Уіткофф охарактеризував обговорення, що відбулися, як конструктивні. За його словами, учасники зустрічі розглянули можливі варіанти деескалації та припинення війни напередодні зими.

Серед ключових тем були енергетична стійкість України, підготовка до холодного сезону, експорт зерна та гарантії безпеки. Сторони також обговорювали довгострокові механізми захисту України та Європи від майбутніх конфліктів.

Окрему увагу приділили повоєнному відновленню української економіки та перспектив вступу України до Європейського союзу.

Уіткофф наголосив, що обмін думками дозволив визначити напрями подальшої роботи перед наступними контактами Вашингтона з Москвою. Проте подробиці можливих домовленостей та причини дострокового завершення зустрічі офіційно не розкрито.

Сам собою ранній фінал переговорів значить їх провалу. Водночас, відсутність публічних роз'яснень залишає відкритим питання про те, чи вдалося учасникам наблизитися до узгодженої позиції.

Особливе значення мають майбутні контакти США з Росією: саме після них може стати зрозумілішим, чи Москва обговорюватиме реальні умови припинення бойових дій і які гарантії Вашингтон зможе запропонувати Києву.

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