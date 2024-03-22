Переговоры с Путиным о прекращении или замораживании войны: к чему склоняются в Бундестаге

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Кравцев Сергей
В настоящее время нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер немецкого СДПГ Ларс Клингбайль, сообщает DPA.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Ларс Клингбайль добавил, что решение должны принять сами украинцы.
В то же время Клингбайль подчеркнул, что не стоит слишком яростно критиковать заявления о возможности замораживания войны в Украине.
Лидер СДПГ также заявил, что немецкая поддержка Украины остается постоянной и устойчивой. Украинский народ и дальше может рассчитывать на помощь Берлина.
Читайте также на портале "Комментарии" — переговорный кейс вновь актуализировался накануне перевыборов Путина. При этом сами официальные представители Кремля предпочитают выдвигать невыполнимые условия для переговоров, требуя фактически капитуляции Украины. О чём говорят эти потуги, что тут важно понимать нашей стране и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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