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Переговоры с Путиным о прекращении или замораживании войны: к чему склоняются в Бундестаге

В Будестаге заявили, что сейчас нет оснований для переговоров с Путиным по прекращению войны в Украине, но при этом не отбрасывают идею о замораживании военных действий

сегодня, 13:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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В настоящее время нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер немецкого СДПГ Ларс Клингбайль, сообщает DPA.

Переговоры с Путиным о прекращении или замораживании войны: к чему склоняются в Бундестаге

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Я сам не верю, что с Владимиром Путиным можно сесть за стол переговоров", — заявил лидер немецкого СДПГ.

Ларс Клингбайль добавил, что решение должны принять сами украинцы.

В то же время Клингбайль подчеркнул, что не стоит слишком яростно критиковать заявления о возможности замораживания войны в Украине.

"И я могу сказать, что есть такое желание и такая необходимость. И я думаю, что мы можем выдержать эти дебаты, и мы можем их провести", — подчеркнул он, добавив, что нет никакого противоречия в том, чтобы говорить о поставках оружия и дипломатии одновременно.

Лидер СДПГ также заявил, что немецкая поддержка Украины остается постоянной и устойчивой. Украинский народ и дальше может рассчитывать на помощь Берлина.

"Конечно, не будет ситуации, когда Федеральная канцелярия, Елисейский дворец или Белый дом не будут думать о территориях в Украине", — подчеркнул Клингбайль.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговорный кейс вновь актуализировался накануне перевыборов Путина. При этом сами официальные представители Кремля предпочитают выдвигать невыполнимые условия для переговоров, требуя фактически капитуляции Украины. О чём говорят эти потуги, что тут важно понимать нашей стране и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/klingbeil-derzeit-keine-verhandlungen-putin-045452678.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9ndWNlLnlhaG9vLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF9mvn3IC3GOIRIEiviCVf3v7zLyGbMgRdTTRIPs8htSfx0diWaG7R_mxY16-2Gho8_YgGzC4U
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