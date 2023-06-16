Передача российских активов Украине: что мешает Западу принять решение – чем ответит Кремль

В Конгрессе США представили законопроект о передаче конфискованных активов РФ Украине (как репараций). Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал этот шаг, подчеркнув, что государство-террорист не ценит людей, но ценит деньги, которые у него следует отобрать в пользу тех, кто пострадал от агрессии. Тем временем Путин, похоже, задумал национализацию западных активов. О чем говорят эти действия? Решится ли Запад ударить российских террористов по такому больному месту? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Передача российских активов Украине. Фото: из открытых источников

Для продвижения в этом вопросе нужна политическая воля и решение юридических вопросов

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:

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"Предложение в Конгрессе США не является какой-то сенсацией. Возможность использовать российские ресурсы на западе обсуждалась давно. Для продвижения в этом вопросе нужна политическая воля и решение юридических вопросов".

Что касается правовой стороны вопроса, то тут не всё так просто, отмечает эксперт. Ведь нужно подвести правовую базу, доказать причастность владельцев средств к агрессии против Украины.

"По поводу политической воли – ее в этом вопросе мы видим больше в Конгрессе, чем в Белом доме. Как это было и по вопросу о провозглашении России государством-спонсором терроризма. Смогут ли авторы данной идеи продвинуть ее через Конгресс? Возможно", – считает Владимир Дубовик.

Что касается российской идеи касательно "национализации" западных средств в РФ, она тоже не нова, отмечает он. Кремль, по словам эксперта, пытается сделать выход западных компаний из России практически невозможным. Полная национализация – еще один шаг в том же направлении.

"Думаю, что для большинства западных компаний такой шаг российского руководства вряд ли послужит сюрпризом. В долгосрочном плане это вряд ли укрепит экономику РФ, но лишний раз ударит по ее авторитету", – констатирует Владимир Дубовик.

Россия будет пытаться отвечать – окончательно присваивать все западные активы, которые остались на ее территории

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что мы видим вполне логичное развитие событий. Но считает, что всё будет не так быстро, как нам бы хотелось.

"В случае принятия соответствующего решения, позитив в том, что Украина может получить доступ к так называемым "быстрым деньгам". Ведь выделение сотен миллиардов долларов на восстановление нашей страны из собственных бюджетов будет требовать значительно больше усилий от наших партнеров, чем конфискация и дальнейшая передача Украине российских денег и активов", – поясняет эксперт.

К негативам, по его мнению, следует отнести то, что при таких процессах начнется определенная хаотизация в международных финансово-экономических отношениях.

"Россия, безусловно, будет пытаться отвечать. Окончательно присваивать все западные активы, которые остались на ее территории. А еще – станет максимально закрываться. Рычагов влияния на нее у Запада будет оставаться всё меньше. Фактически мы имеем дело с превращением РФ в Северную Корею – страну, максимально закрытую от внешнего мира, обложенную санкциями, живущую за счет контрабандных схем и оболванивания населения тотальной пропагандой. В стиле – вокруг одни враги", – прогнозирует Вадим Трюхан.

Он предполагает, что если в США всё же примут решение о конфискации российских активов и передачи их Украине, то же самое сделает Европа.

"Тут важно наличие политической воли. А на Западе, увы, еще хватает мнений о необходимости неких договоренностей с Путиным. И эти мысли, их глашатаи, будут тормозить процесс конфискации активов страны-агрессора, – уверен экс-дипломат. – Так что принятие соответствующего решения может занять месяцы — и в США, и в Европе. Но процесс запущен. Дело идет к аресту всех активов российских госкорпораций, российских олигархов – и постепенной передаче их через суд (чтобы избежать всякого рода исков против разных держав и Украины) нашей стране".

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