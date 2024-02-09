Перед Украиной стоят новые задачи: Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ

В повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики.

"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", — пояснил главнокомандующий ВСУ.

При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения, а также подготовки личного состава остается как никогда актуальным.

По словам Сырского, внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы;

"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", — отметил Сырский.

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