Перед отступлением россияне начали уничтожать инфраструктуру Херсона: что известно

В материале СМИ говорится, что местные жители сообщают о преступлениях российской армии. Так, по их словам, российские оккупанты уже взорвали в Херсоне котельные, телебашню и объект облэнерго.

Кроме этого, в городе до сих пор продолжаются проблемы со связью. В частности, люди сообщают, что связь находится только вблизи Антоновского моста.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, действительно ли россиян покинут Херсон . Российские войска, сосредоточенные на юге Украины, осознают, что остановить украинское контрнаступление они не смогут. Поэтому сейчас главной задачей на херсонском направлении для России являются действия, которые помогли бы притормозить наступление ВСУ. Именно с этой целью сейчас проходит организованный вывод российских сил через Днепр. Далее россияне постараются задержать ВСУ. Такие выводы озвучили специалисты Института исследования войны (ISW). Американские аналитики предполагают, что планы Генштаба ВСУ, скорее всего, увенчаются успехом. Эти планы украинская армия начала реализовывать с августа. Задача заключалась в том, чтобы, минуя большие наземные сражения, выдавить россиян, заставив их отступать через Днепр. В ISW обращают внимание, что за предыдущие месяцы украинские военные нанесли серию прицельных ударов по местам скопления российских войск, техники, разрушены сотни узлов логистики по всей Херсонской области. Украина сделала все, чтобы россиянам не оставалось другого выхода, кроме как отступать.