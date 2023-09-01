Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM: о чем это говорит

От Минобороны США поступил заказ компании Raytheon на производство и поставку ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM. В дальнейшем это оружие должно быть поставлено Украине. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение появилась на официальном сайте Пентагона.

Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM. Фото из открытых источников

Американская компания Raytheon Missiles and Defence (штат Аризона) закупит из разных источников передовые ракеты AMRAAM. Всего такого оружия компания должна приобрести на сумму 192 млн долларов.

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По понятным причинам, как даты поставок, так и количество ракет, которые планируют приобрести американцы, держатся в строгом секрете.

Единственная информация, которая уже появилась в открытом доступе – от закупок до поставок должно пройти чуть больше года. Ракеты должны быть в Украине до 29 ноября 2024 года.

Деньги на закупку ракет выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

Интересно, что AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – это американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ее активно используют США, когда речь идет об ударах с американских истребителей. Также эта ракеты есть на вооружении союзников США по НАТО, которые также активно используют истребители. Все это дает приятный повод говорить, что вопрос о поставках американских истребителей Украине практически решен и Вашингтон приступает к практической составляющей, как Украине максимально эффективно их использовать на поле боя и иметь достаточные запасы ракет для нанесения ударов по противнику.

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