Пентагон спешит с поставками оружия Украине: в Белом доме сделали заявление

Минобороны США уже обеспечило поступление на позиции ВСУ в Украине части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и прилагает усилия, чтобы доставить остальные вооружения и технику, в том числе из нового пакета помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи — который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его — некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных. Министерство обороны (США — ред.) буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", – заявил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что не будет указывать, что конкретно уже доставлено — из соображений оперативной безопасности. Но, по его словам, быстрой доставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. Некоторым вооружением понадобится больше времени, чтобы дойти до Украины.

Джон Кирби также отметил, что Пентагон работает в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов.

Отметим, также Джон Кирби заявил, что Вашингтон ожидает, что российские оккупационные войска продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидают "серьезных прорывов".

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.



