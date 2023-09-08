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Пентагон оценил действия ВСУ на поле боя

В Пентагоне называют действия украинцев на поле боя "чрезвычайно эффективными"

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пентагон назвал действия украинских защитников на поле боя чрезвычайно эффективными. К тому же украинцы очень профессионально используют то западное вооружение, которое поставили и продолжают поставлять союзники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Пентагон оценил действия ВСУ на поле боя

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении. Мы наблюдаем, как они (Ред. – украинские военные) используют кассетные боеприпасы и в каких местах. Мы считаем, что они используют их эффективно и ответственно", – заявила Сабрина Сингх.


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Представитель Пентагона также добавила, что украинские военнослужащие умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными партнерами. В то же время она отказалась озвучивать свое мнение относительно тогою. Получит ли Украины в ближайшем будущем американские ракеты ATACMS, о поставках которых разговоры идут довольно давно.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину прокомментировал украинское контрнаступление, пообещал нам постоянную и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Шел разговор о дальнобойных ракетах ATACMS, но пока прогресса, похоже, нет. Зато анонсирован очередной пакет помощи на более 1 миллиарда долларов, куда, среди прочего, впервые войдут деньги, конфискованные у российских олигархов. Какие выводы касательно этого визита можно сделать, исходя из общедоступной информации? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – решающие месяцы для контрнаступления ВСУ – когда Путин намерен закончить войну.



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