Пентагон оценил действия ВСУ на поле боя

Пентагон назвал действия украинских защитников на поле боя чрезвычайно эффективными. К тому же украинцы очень профессионально используют то западное вооружение, которое поставили и продолжают поставлять союзники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении. Мы наблюдаем, как они (Ред. – украинские военные) используют кассетные боеприпасы и в каких местах. Мы считаем, что они используют их эффективно и ответственно", – заявила Сабрина Сингх.

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Представитель Пентагона также добавила, что украинские военнослужащие умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными партнерами. В то же время она отказалась озвучивать свое мнение относительно тогою. Получит ли Украины в ближайшем будущем американские ракеты ATACMS, о поставках которых разговоры идут довольно давно.

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