Президент Чехии Петр Павел высказал предположение, что Украина может не восстановить контроль над всеми оккупированными Россией территориями. Это мнение прокомментировал заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан в интервью Радио Свобода, подчеркнув, что только украинский народ имеет право решать, на каких условиях возможно прекращение огня.

Петр Павел

Мариан отметил, что Павел является большим поклонником Украины и активно поддерживает украинскую формулу мира. Он также подчеркнул, что президент Чехии произвел свою оценку ситуации с военной точки зрения.

"Я думаю, он очень откровенен в своей военной оценке ситуации", — отметил замминистра.

Чехия полностью поддерживает мирную инициативу президента Украины Владимира Зеленского. Однако Мариан отметил, что любое соглашение о прекращении огня, вероятно, будет временным.

"Мы уже видели это в 2014-105 годах с Минским соглашением. Поэтому президент Павел может быть прав, что могут быть определенные временно оккупированные территории, но это не меняет нашего подхода", — сказал Мариан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times заявил, что Киеву, возможно, придется смириться с тем, что некоторые украинские территории будут оставаться под контролем России, по крайней мере, временно. На это МИД Украины ответил, что "половинчатые решения" не обеспечат полный мир, а лишь отсрочят новый виток войны.

Также "Комментарии" рассказывали , что некоторые соседи не могут понять Украину. Соответственно, они склонны полагать, что российское господство — это, конечно, очень плохо. Но не так уж смертельно. Впрочем, украинцев это никак не касается, ведь РФ стремится уничтожить Украину и украинский народ.





