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Patriot работает. Раскрыто количество российских самолетов, которых сбили с американского ЗРК

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер в сети «Х», комментируя поражение двух самолетов 19 февраля, сообщил, сколько в целом было сбито российских «птичек» из американского ЗРК Patriot

сегодня, 17:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Томас Тейнер утверждает, что с помощью ЗРК "Патриот" было сбито 18 российских самолетов. По его информации, речь идет о трех самолетах Ми-8, одном – Су-24, девяти – Су-34, трех – Су-35. Также был поражен один А-50 и поврежден Ил-22М.

Patriot работает. Раскрыто количество российских самолетов, которых сбили с американского ЗРК

ЗРК Patriot

По его словам, все эти подбитые "птички" на счету переданной Германией Украине батареи американского ЗРК.

"Командир батареи сказал, что им нравятся пусковые установки, установленные на тягачах, поскольку они позволяют активно двигаться, стрелять и исчезать, когда ракеты попадают в российские самолеты",
– подчеркнул Томас Тейнер.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 19 февраля силы ПВО на восточном направлении сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. "Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!", — прокомментировал действия военных Главко. Сырский.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что по словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, очень важно поражать российские самолеты, особенно выпускаемые по позициям Сил обороны управляемые авиабомбы. Он подчеркнул, что после поражения российских самолетов российские пилоты уже с осторожностью летают над территорией Украины. Как подчеркнул Игнат, сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать небо. По его словам, как результат, россияне уже не действуют столь смело после уничтожения вражеского разведывательного самолета А-50.





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