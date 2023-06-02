"Пару мыслей о "будет нокаут", - народный депутат о возможных угрозах в адрес Кличко

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Белоокая Ира
Речь касается депутата Алексея Гончаренка, опубликовавшего по этому поводу пост в Facebook, передает портал "Комментарии".
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
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По его мнению, укрытие – это ответственность, которая ложится на плечи президентской вертикали власти.
Также, как добавил Гончаренко, если Кличка уволят, то это будет ударом по демократии всей страны.
1 июня Виталий Кличко обратился в Кабинет министров по вопросу, касающемуся отстранения от должности председателя Деснянской РГА, Дмитрия Ратникова. В то же время, согласно украинскому законодательству, глав районных администраций Киева назначает и освобождает от должности, по представлению Кабинета министров, Президент Украины.
В Молдове Зеленский на вопросы журналистов относительно того, кто будет отвечать за гибель людей в Деснянском районе, которые не смогли попасть в укрытие, во время ракетного обстрела ответил: "Сказал бы так: Может быть нокаут". СМИ восприняли это, как намек на мэра Киева, Виталия Кличка.
Читайте на сайте "Комментарии", - Закрытое укрытие во время ночной ракетной атаки на Киев: жители Деснянского района говорят, что это уже не впервые Укрытие просто не открыли, — мужчина погибшей во время ночного ракетного обстрела столицы заявил, что им негде было спрятаться . Потому его жена погибла.
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