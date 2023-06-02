"Пару мыслей о "будет нокаут", - народный депутат о возможных угрозах в адрес Кличко

Речь касается депутата Алексея Гончаренка, опубликовавшего по этому поводу пост в Facebook, передает портал "Комментарии".



Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Власть ожидаемо устроила политику на смертях украинцев: вместо увольнения ответственного за укрытие главы КМВА Попка Офис решил уволить неудобного мэра Кличка из главы КГГА. Во вчерашнем выпаде Президента против мэра Киева Кличка и его выражением о "будет нокауте" четко видна попытка Офиса Президента использовать трагедию в Киеве, чтобы убрать политического соперника", — написал Гончаренко.

По его мнению, укрытие – это ответственность, которая ложится на плечи президентской вертикали власти.

"Что такое нокаут по-настоящему? Нокаут – это, когда твой глава КМВА Попко, отчитывается за неделю до трагедии, что все укрытия работают. А знаете, почему он отчитывается о укрытиях? – это, когда твой глава администрации убегает от людей… А знаете, чего убегает? Ибо ДОСТУП К УКРЫТИЮ ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЙГОСМИНИСТРАЦИИ — ВЕРТИКАЛИ ПРЕЗИДЕНТА. Нокаут всей чиновничьей вертикали – это когда твои подчиненные вместо СИЗО, едут на телемарафон рассказывать, почему они не виноваты и это все городской голова", - отметил нардеп.

Также, как добавил Гончаренко, если Кличка уволят, то это будет ударом по демократии всей страны.

"Если появится указ Президента об увольнении Кличка, это будет действительно желанный нокаут Банковой. Но не Кличка. А демократии", — резюмировал Гончаренко.

1 июня Виталий Кличко обратился в Кабинет министров по вопросу, касающемуся отстранения от должности председателя Деснянской РГА, Дмитрия Ратникова. В то же время, согласно украинскому законодательству, глав районных администраций Киева назначает и освобождает от должности, по представлению Кабинета министров, Президент Украины.

В Молдове Зеленский на вопросы журналистов относительно того, кто будет отвечать за гибель людей в Деснянском районе, которые не смогли попасть в укрытие, во время ракетного обстрела ответил: "Сказал бы так: Может быть нокаут". СМИ восприняли это, как намек на мэра Киева, Виталия Кличка.

Читайте на сайте "Комментарии", - Закрытое укрытие во время ночной ракетной атаки на Киев: жители Деснянского района говорят, что это уже не впервые Укрытие просто не открыли, — мужчина погибшей во время ночного ракетного обстрела столицы заявил, что им негде было спрятаться . Потому его жена погибла.