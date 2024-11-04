Партнеры нас услышали: Зеленский рассказал о позитивных сдвигах с поставками важного вооружения

Президент Владимир Зеленский заявил об увеличении поставок от международных партнеров согласно пакетам поддержки, в частности по артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства рассказал по итогам совещания с военным руководством.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Провел совещание с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем и министром обороны Украины Умеровым. Подробно о ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское – наибольшее внимание. Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы", – сообщил украинский лидер.

По его словам, есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта – зафиксировано увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучше стали результаты в поставках по артиллерии.

Владимир Зеленский отметил также, что министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Он отметил, что утвержденные планы поставок производителями выполняются.

Глава государства поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих операций Сил обороны.

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