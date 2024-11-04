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Партнеры нас услышали: Зеленский рассказал о позитивных сдвигах с поставками важного вооружения

Президент отметил, что есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта

сегодня, 14:05
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Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский заявил об увеличении поставок от международных партнеров согласно пакетам поддержки, в частности по артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства рассказал по итогам совещания с военным руководством.

Партнеры нас услышали: Зеленский рассказал о позитивных сдвигах с поставками важного вооружения

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Провел совещание с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем и министром обороны Украины Умеровым. Подробно о ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское – наибольшее внимание. Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы", – сообщил украинский лидер.

По его словам, есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта – зафиксировано увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучше стали результаты в поставках по артиллерии.

Владимир Зеленский отметил также, что министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Он отметил, что утвержденные планы поставок производителями выполняются.

Глава государства поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих операций Сил обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — долгое время Запад всячески демонстрировал свою нерешительность. Это увидели автократические режимы, и нанесли первыми удар. Вот теперь и выходит, что за нерешительность Запада сейчас расплачиваются украинцы, однако побежденная Украина станет гигантской проблемой для всей Европы. Об этом говорится в материале "The Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется: новые результаты опроса.




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