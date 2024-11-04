Сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется: новые результаты опроса

Социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев (63%) отвечают утвердительно. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Результаты опроса показали, что в сентябре-октябре 2024 года 15% опрошенных заявили, то готовы терпеть войну несколько месяцев, а 4% — полгода.

По сравнению с февралем с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об одном годе, то есть всего об относительно длительном периоде говорят 69% украинцев.

С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об одном годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев-полгода) говорили 18-21%.

Между февралем и октябрем 2024 года социологи впервые фиксируют снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, "несмотря на все сложности и объективные основания для неопределенного будущего, несмотря на растущую усталость, большинство украинцев настроены на борьбу столько, сколько потребуется".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября — 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди действующего военно-политического руководства страны самый высокий рейтинг доверия демонстрируют бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного Благотворительной организацией "Фонд исследований будущего".



