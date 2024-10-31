Кому из наивысшего военно-политического руководства больше всего доверяют украинцы: опрос

Среди действующего военно-политического руководства страны самый высокий рейтинг доверия демонстрируют бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного Благотворительной организацией "Фонд исследований будущего".

Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

"В рамках обоих исследований был замерен уровень доверия к ряду ключевых деятелей и влиятельным лицам. В частности, внимание было сосредоточено на доверии к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Сергею Притулу, Юлии Тимошенко, Валерию Залужному, Александру Сырскому и Кириллу Буданову", — говорится в презентации результатов социологического исследования

Среди указанных персон наибольшее доверие получил Залужный, баланс доверия и недоверия к которому составляет +59%. На втором месте по уровню доверия оказался Буданов, баланс которого составляет +33,7%. Положительную разницу между доверием и недоверием сохраняет также Зеленский – +4,7%.

Остальные политики, включенные в исследование, имеют отрицательные показатели баланса доверия. У Сырского уровень доверия несколько ниже уровня недоверия: разница между ними составляет -6,6%. Притула имеет несколько более высокий уровень недоверия, что формирует отрицательный баланс доверия в -10,9%. Баланс доверия-недоверия Порошенко составляет -55,1%. Рекордный уровень недоверия продемонстрировала Тимошенко: -71,1.

"Общественные настроения однозначно на стороне лидеров военной сферы на фоне достаточно сдержанной или даже негативной оценки других политических фигур. Лидерство Валерия Залужного и Кирилла Буданова, а также незначительный негатив Александра Сырского, несмотря на мощную критику в информационном поле, очевидно свидетельствуют об этом. В целом мы видим, что у целого ряда персоналий высокое доверие украинцев – это хорошая для Украины тенденция и сигнал, что общество не отчаялось", — констатируют авторы исследования.

Непосредственно опрос проводился компанией Info Sapiens (в телефонном режиме среди 1000 респондентов) и Active Group (онлайн-панель и телефонный опрос среди 2000 респондентов).

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