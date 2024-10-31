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Кому из наивысшего военно-политического руководства больше всего доверяют украинцы: опрос

Бывший главком Валерий Залужный, как и раньше пользуется большим уважением и доверием среди украинцев

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей

Среди действующего военно-политического руководства страны самый высокий рейтинг доверия демонстрируют бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного Благотворительной организацией "Фонд исследований будущего".

Кому из наивысшего военно-политического руководства больше всего доверяют украинцы: опрос

Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

"В рамках обоих исследований был замерен уровень доверия к ряду ключевых деятелей и влиятельным лицам. В частности, внимание было сосредоточено на доверии к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Сергею Притулу, Юлии Тимошенко, Валерию Залужному, Александру Сырскому и Кириллу Буданову", — говорится в презентации результатов социологического исследования

Среди указанных персон наибольшее доверие получил Залужный, баланс доверия и недоверия к которому составляет +59%. На втором месте по уровню доверия оказался Буданов, баланс которого составляет +33,7%. Положительную разницу между доверием и недоверием сохраняет также Зеленский – +4,7%.

Остальные политики, включенные в исследование, имеют отрицательные показатели баланса доверия. У Сырского уровень доверия несколько ниже уровня недоверия: разница между ними составляет -6,6%. Притула имеет несколько более высокий уровень недоверия, что формирует отрицательный баланс доверия в -10,9%. Баланс доверия-недоверия Порошенко составляет -55,1%. Рекордный уровень недоверия продемонстрировала Тимошенко: -71,1.

"Общественные настроения однозначно на стороне лидеров военной сферы на фоне достаточно сдержанной или даже негативной оценки других политических фигур. Лидерство Валерия Залужного и Кирилла Буданова, а также незначительный негатив Александра Сырского, несмотря на мощную критику в информационном поле, очевидно свидетельствуют об этом. В целом мы видим, что у целого ряда персоналий высокое доверие украинцев – это хорошая для Украины тенденция и сигнал, что общество не отчаялось", — констатируют авторы исследования.

Непосредственно опрос проводился компанией Info Sapiens (в телефонном режиме среди 1000 респондентов) и Active Group (онлайн-панель и телефонный опрос среди 2000 респондентов).

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Источник: https://frf.solutions/2024/10/30/dovira-ta-nedovira-ukra%D1%97nske-suspilstvo-na-porozi-zmin-vijskovi-lideri-na-vershini-doviri-ukra%D1%97nciv/
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