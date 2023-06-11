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Партизаны взорвали на Запорожье важный для россиян мост

Через этот мост российские войска перевозили военную технику из временно оккупированного Крыма

11 июня 2023, 23:45
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Автор:

Лиля Воробьева

В Акимовке Запорожской области над железнодорожным мостом поднимается черный дым, соответствующие кадры появились в сети. Оказалось, что партизаны взорвали важный мост. Именно через него русские войска перевозили военную технику из временно оккупированного Крыма.

Партизаны взорвали на Запорожье важный для россиян мост

В Акимовке партизаны взорвали железнодорожный мост (фото из открытых источников)

Полковник ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что этот мост логистической артерией, "через которую осуществлялись поставки О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области".


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"В населенном пункте Акимовка ТОТ Запорожской области силами партизан г. Мелитополь был произведен подрыв железнодорожного моста — логистической артерии, через которую осуществлялись поставки О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области",- написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине ликвидировали командира элитного подразделения России . Украинские военные уничтожили российского оккупанта и командира 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ Сергея Полякова. В ночь со 2 на 3 февраля украинские военные смогли ликвидировать Сергея Полякова, являющегося командиром 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ. OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко сообщает, что фото и информацию о смерти российского военного обнародовал один из чиновников Башкортостана и добавил, что кроме Полякова еще как минимум один россиянин попал в итоги Генштаба ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали известного российского хоккеиста , ушедшего убивать украинцев. Игрок по хоккею из РФ Александр Подставкин не вернулся с войны в Украине. Как мобилизованный, он пошел в русскую армию осенью прошлого года, а погиб в начале зимы.



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Источник: https://t.me/a_shtirlitz/26082
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