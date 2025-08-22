logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Партизаны рассказали на что идут российские военные, лишь бы не штурмовать позиции ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Партизаны рассказали на что идут российские военные, лишь бы не штурмовать позиции ВСУ

В движении АТЭШ сообщают, что российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать ВСУ

22 августа 2025, 07:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Херсонской области российские военнослужащие сжигают свою технику для срыва выхода на позиции. Причиной стали большие потери и жестокие приказы российского командования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала партизанского движения "АТЭШ".

Партизаны рассказали на что идут российские военные, лишь бы не штурмовать позиции ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.

Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.

"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая — становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами", — говорится в сообщении.

Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В АТЭШ призвали военнослужащих не выполнять преступные приказы.

Читайте также на портале "Комментарии" — агенты "Атэш" зафиксировали ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает противника топливом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Также издание "Комментарии" сообщало – агенты движения "Атэш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал основным логистическим хабом, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram партизанского движения "Атэш".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/7761
Теги:

Новости

Все новости