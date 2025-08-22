Партизаны рассказали на что идут российские военные, лишь бы не штурмовать позиции ВСУ

В Херсонской области российские военнослужащие сжигают свою технику для срыва выхода на позиции. Причиной стали большие потери и жестокие приказы российского командования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала партизанского движения "АТЭШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.

Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.

"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая — становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами", — говорится в сообщении.

Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В АТЭШ призвали военнослужащих не выполнять преступные приказы.

Читайте также на портале "Комментарии" — агенты "Атэш" зафиксировали ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает противника топливом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Также издание "Комментарии" сообщало – агенты движения "Атэш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал основным логистическим хабом, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram партизанского движения "Атэш".