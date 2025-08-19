logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обнаружен ключевой центр логистики РФ: партизаны раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Обнаружен ключевой центр логистики РФ: партизаны раскрыли детали

Сообщается, что это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях

19 августа 2025, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Агенты "Атэш" зафиксировали ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает противника топливом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Обнаружен ключевой центр логистики РФ: партизаны раскрыли детали

Нефтебаза в оккупированном Луганске. Фото: из открытых источников

"Агент нашего движения провел детальную разведку главной нефтебазы в оккупированном Луганске. В результате зафиксированы резервуары хранения топлива, насосные станции, наливные эстакады, промежуточные емкости, система пожаротушения и административные здания", — отметили в "Атэш".

Сообщается, что это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — агенты движения "Атэш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал основным логистическим хабом, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram партизанского движения "Атэш".

"Во время последней операции нами зафиксированы различные типы военных кораблей – от противолодочных до патрульных и ракетных. Они входят в состав бригады охраны водного района и 41-й бригады ракетных катеров", — сообщили в "Атэш".

Также издание "Комментарии" сообщало — в Севастополе партизаны обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который ныне функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект". Об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЭШ".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/7740
Теги:

Новости

Все новости