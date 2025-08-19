Обнаружен ключевой центр логистики РФ: партизаны раскрыли детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Агенты "Атэш" зафиксировали ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает противника топливом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".
Нефтебаза в оккупированном Луганске. Фото: из открытых источников
Сообщается, что это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — агенты движения "Атэш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал основным логистическим хабом, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram партизанского движения "Атэш".
Также издание "Комментарии" сообщало — в Севастополе партизаны обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который ныне функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект". Об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЭШ".