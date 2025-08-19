Обнаружен ключевой центр логистики РФ: партизаны раскрыли детали

Агенты "Атэш" зафиксировали ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает противника топливом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Нефтебаза в оккупированном Луганске. Фото: из открытых источников

"Агент нашего движения провел детальную разведку главной нефтебазы в оккупированном Луганске. В результате зафиксированы резервуары хранения топлива, насосные станции, наливные эстакады, промежуточные емкости, система пожаротушения и административные здания", — отметили в "Атэш".

Сообщается, что это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

