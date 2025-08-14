Теперь на прицеле ВСУ: какой стратегический объект Черноморского флота РФ обнаружили партизаны

Агенты движения "Атеш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал основным логистическим хабом, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram партизанского движения "Атеш".

Главная база Черноморского флота РФ. Фото: из открытых источников

"Во время последней операции нами зафиксированы различные типы военных кораблей — от противолодочных до патрульных и ракетных. Они входят в состав бригады охраны водного района и 41-й бригады ракетных катеров", — сообщили в "Атеш".

Отмечается, что в порту также были зафиксированы тральщики, суда обеспечения и инженерной поддержки, а в бухте – танкер, скорее всего, задействованный в обслуживании субмарин 4-й отдельной подводной бригады.

"Дополнительно нами изучена структура штаба базы, где сосредоточено командование, логистика и контроль за морской пехотой, отвечающей за противодиверсионную защиту", — добавили представители движения.

Кроме того, на базе в Новороссийске размещены штабы, проходят ротации офицеров, обслуживаются подводные лодки типа "Варшавянка", а инженерные и логистические подразделения обеспечивают оперативную готовность корабельных групп.

Движение техники, загруженность причалов и активность персонала подтверждают, что объект продолжает оставаться центром морского управления Черноморского флота РФ.

