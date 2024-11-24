Партизаны рассекретили важную базу РФ для обороны Крыма

Партизаны разведали базу оккупантов на мысе Фиолент. Там, в частности, расположены системы ПВО захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Военная база РФ в Крыму. Фото: АТЕШ

"Агент провел разведку военной базы на Фиоленте. На территории базы расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, который отвечает за безопасность побережья с помощью ракетных систем", — говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, на объекте развернуты системы ПВО С-300, обеспечивающие противовоздушную оборону и способные обнаруживать и отслеживать угрозы на значительных расстояниях.

"Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и выявлением целей. Слаженное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны Крыма", — добавляют в "АТЕШ".

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Также издание "Комментарии" сообщало – после решения США снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, ресурс Global Defense Corp опубликовал информацию о желании Украины нанести удары по Крымскому мосту. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на такие сообщения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на информацию о возможности Украины атаковать Крымский мост. По его словам, Путин приказал защитить Крымский мост от возможных ударов Украины.

"Верховным главнокомандующим давно дано поручение и принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста", — сказал Песков.



