Партизаны рассекретили важную базу РФ для обороны Крыма

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Кравцев Сергей
Партизаны разведали базу оккупантов на мысе Фиолент. Там, в частности, расположены системы ПВО захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Военная база РФ в Крыму. Фото: АТЕШ
Как отмечают партизаны, на объекте развернуты системы ПВО С-300, обеспечивающие противовоздушную оборону и способные обнаруживать и отслеживать угрозы на значительных расстояниях.
Читайте также на портале "Комментарии" - Черноморский флот России потерял четверть своих кораблей в результате украинских ударов. Он был вынужден уйти из Крыма, однако сохраняет способность к ракетным запускам. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Также издание "Комментарии" сообщало – после решения США снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, ресурс Global Defense Corp опубликовал информацию о желании Украины нанести удары по Крымскому мосту. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на такие сообщения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на информацию о возможности Украины атаковать Крымский мост. По его словам, Путин приказал защитить Крымский мост от возможных ударов Украины.
"Верховным главнокомандующим давно дано поручение и принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста", — сказал Песков.
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