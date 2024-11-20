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Действительно ли Черноморского флота РФ больше нет в Крыму: данные британской разведки

Британская разведка оценила "мощь" Черноморского флота РФ после 1000 дней войны

20 ноября 2024, 13:13
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Кравцев Сергей

Черноморский флот России потерял четверть своих кораблей в результате украинских ударов. Он был вынужден уйти из Крыма, однако сохраняет способность к ракетным запускам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Действительно ли Черноморского флота РФ больше нет в Крыму: данные британской разведки

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти РФ почти наверняка воспринимали ВМС РФ и Черноморский флот как неотъемлемые компоненты своей стратегической морской мощи.

"После 1000 дней войны военно-морские возможности России в Черном море были значительно истощены посредством высокоэффективных украинских операций", — говорится в сообщении.

Кроме того, до полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно уступали по численности Черноморскому флоту и ограничивались небольшим количеством крупных боевых кораблей и судов береговой обороны. На протяжении всего конфликта ВМС Украины не могли действовать в Черном море обычным образом, отмечают в Минобороны Британии.

Однако, по данным британской разведке, с 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили более 25% крупных военных кораблей России, действующих в Черном море, включая потопление флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва", который ранее считался передовой платформой ПВО.

В результате Черноморский флот России был вынужден переместить все свои основные силы из своей исторической базы в Севастополе в Новороссийск на востоке Черного моря. Российские подразделения, действующие в регионе, также были вынуждены адаптировать свою тактику и изменить районы, в которых они действуют.

"Несмотря на то, что Черноморский флот России в настоящее время ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по Украине в поддержку наземных операций", — сообщили в Минобороны Британии.

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