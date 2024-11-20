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В Кремле обеспокоены возможностью Украины бить по Крымскому мосту

Российский диктатор Владимир Путин поручил защитить Крымский мост от ударов Украины.

20 ноября 2024, 11:27
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Slava Kot

После решения США снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, ресурс Global Defense Corp опубликовал информацию о желании Украины нанести удары по Крымскому мосту. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на такие сообщения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле обеспокоены возможностью Украины бить по Крымскому мосту

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на информацию о возможности Украины атаковать Крымский мост. По его словам, Путин приказал защитить Крымский мост от возможных ударов Украины.

"Верховным главнокомандующим давно дано поручение и принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста", — сказал Песков.

Напомним, что Global Defense Corp указывает, что ракеты ATACMS имеют дальность около 300 км. Ресурс отмечает, что Украина может нанести удары не только по стратегическим военным объектам в глубине РФ, таким как аэродромы, склады или военные базы, а также использовать дальнобойные ракеты для ударов по "любимому мосту Путина" в Крыму для повышения морального духа в стране.

ATACMS – это американская тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля", разработанная компанией Lockheed Martin. Предназначена для высокоточного поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. Она используется из пусковых установок HIMARS и MLRS.

Ранее портал "Комментарии" писал о реакции президента Турции Реджепа Эрдогана на удар Украины по территории России ракетами ATACMS.

Также "Комментарии" сообщали об оправдании Пескова, почему Россия не может победить Украину в войне.



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