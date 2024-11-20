В Кремле обеспокоены возможностью Украины бить по Крымскому мосту

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После решения США снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, ресурс Global Defense Corp опубликовал информацию о желании Украины нанести удары по Крымскому мосту. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на такие сообщения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на информацию о возможности Украины атаковать Крымский мост. По его словам, Путин приказал защитить Крымский мост от возможных ударов Украины.
Напомним, что Global Defense Corp указывает, что ракеты ATACMS имеют дальность около 300 км. Ресурс отмечает, что Украина может нанести удары не только по стратегическим военным объектам в глубине РФ, таким как аэродромы, склады или военные базы, а также использовать дальнобойные ракеты для ударов по "любимому мосту Путина" в Крыму для повышения морального духа в стране.
ATACMS – это американская тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля", разработанная компанией Lockheed Martin. Предназначена для высокоточного поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. Она используется из пусковых установок HIMARS и MLRS.
Ранее портал "Комментарии" писал о реакции президента Турции Реджепа Эрдогана на удар Украины по территории России ракетами ATACMS.
Также "Комментарии" сообщали об оправдании Пескова, почему Россия не может победить Украину в войне.
Новости