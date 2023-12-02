Партизаны напомнили о себе оккупантам в Мелитополе: подробности операции от ГУР

Как передает портал "Комментарии", Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось реализовать во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря. По данным разведки, силы сопротивления устроили внезапную атаку на оккупантов в обеденное время на въезде в город. По ее результатам, удалось уничтожить несколько солдат РФ и повредить их топливозаправщик.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение — убивает", — рассказали в украинской разведке.

По информации ведомства, сейчас оккупационные "власти" города пытаются скрыть последствия деятельности партизан и делают вид, что ничего не произошло. Там боятся реакции со стороны кремлевских спецслужб, утверждает ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — ошибочно думают те, кто считает, что российско-украинская война началась в 2022 году. Началась она также не в 2014-м году. На самом деле война РФ против Украины началась задолго до 2014 года. Цивилизованный мир сам допустил формирование в XXI веке такой диктатуры, которая нападает на другие государства. Об этом в эфире "Радио Байрактар" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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