Партизаны фиксируют прибытие в Крым большого количества россиян, но есть нюанс (ФОТО)

Во временно оккупированном Джанкое (Крым) фиксируется прибытие большого количества раненых и ликвидированных оккупантов с Херсонского направления. В последнее время их количество значительно увеличилось. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщает партизанское движение "Атеш".

Россияне в Крыму. Фото: Атеш

"Интересный факт, на вокзале Джанкоя мы замечаем также массовые перевозки (Ред. – через временно оккупированный Крым) раненых и "двухсотых" с левого берега оккупированной Херсонской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, агенты "АТЕШ" ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением.

"Российское военное руководство продолжает отправлять мобилизованных на фронт, где ВСУ их встретят и пополнят статистику потерь армии РФ", — добавили партизаны.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор не теряла время и переориентировала свои маршруты. Теперь поставки вооружения на юг Украины не зависят напрямую от Крымского моста. Россия начала активно использовать сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия на свою линию фронта. После неоднократных атак Украины на Керченский мост РФ выиграла время. Об этом пишет "The Independent".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватчики активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории временно оккупированного Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонской областью и в центре полуострова. Об этом сообщает Telegram партизанского движения "АТЕШ".



