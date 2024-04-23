По всему Крыму оккупанты активизировали строительство укреплений: к чему готовятся (ФОТО)

Российские захватчики активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории временно оккупированного Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонской областью и в центре полуострова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Крым. Фото из открытых источников

Партизаны "АТЕШ" сообщают, что российские оккупанты приступили к активизации строительства фортификационных сооружений по всему Крыму. Партизаны фиксируют этот процесс у береговой линии на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова.

Отмечается, что россияне возводят новые окопы, укрепляют старые и усиливают охрану логистических объектов.

"Вероятно это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи для Украины со стороны союзников. Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российские власти. Ведь эти ракеты, в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами, могут уничтожить так называемый Крымский мост, который кардинально изменит ситуацию на поле боя", — предполагают партизаны.

Отметим, недавно Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкой. В украинской разведке рассказали, что в результате враг потерял пусковые установки к ЗРК С-400, радиолокационные станции и другую важную технику.

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