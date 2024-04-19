logo

BTC/USD

63733.28

ETH/USD

3049.19

LTC/USD

82.44

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Какая следующая "вкусная" цель в Крыму: что готовят ВСУ оккупантам на лето
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая следующая "вкусная" цель в Крыму: что готовят ВСУ оккупантам на лето

Украина может устроить оккупантам в Крыму "взрывное" лето

19 апреля 2024, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинский удар по аэродрому в оккупированном Джанкое стал довольно болезненным для россиян. Что может стать следующей целью для ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Какая следующая "вкусная" цель в Крыму: что готовят ВСУ оккупантам на лето

Крым. Фото: из открытых источников

ВСУ пытаются уничтожить ПВО врага и открыть северные ворота Крыма

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что удар по аэродрому в Джанкое является частью более глобальных планов украинских защитников – подготовкой к масштабной атаке на Крым и последующему удару по Крымскому мосту.

Эксперт считает, что цель этих ударов – уничтожить ПВО россиян и открыть северные ворота Крыма. И глобально это надо воспринимать как подготовку к масштабной атаке на Крым с целью выведения из строя особо важных и ценных объектов для врага.

"Я бы даже сказал, что речь идет как раз о подготовке к нанесению удара по Крымскому мосту. Именно такой алгоритм, то есть выводятся из строя системы ПВО, РЛС и после этого дальше наносятся соответственно удары, которые более вредны для врага. Поэтому я бы сказал, что основная цель это вот это", — сказал Мусиенко.

Оккупанты боятся "вылазок" бойцов ВСУ

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "Фокусу" заявил, что Украина может устроить российским оккупантам в Крыму "взрывной" курортный сезон. 

Эксперт отметил, что хотя высадка украинского десанта россиян не волнует, поскольку у ВСУ нет десантных кораблей, оккупанты действительно боятся "вылазок" бойцов Сил специальных операций и Главного управления разведки. Ступак считает, что в этом и кроется причина постоянной работы над защитными сооружениями на побережье. 

"Из-за сложной ситуации на фронте говорить об освобождении Крыма не приходится, но это не значит, что оккупантов ждет успешный курортный сезон. В силах наших спецслужб сделать все, чтобы он стал по-настоящему "взрывным" для портовой инфраструктуры, военных аэродромов и военных кораблей РФ", – подчеркнул он. 

При этом Ступак добавил, что возведением укреплений против высадки диверсионных групп оккупанты портят себе курортный сезон. Это значит, что в местный бюджет будет поступать меньше средств, тогда гауляйтерам придется выпрашивать у Москвы субсидии. При этом путинскому режиму нужно выделять большие ресурсы на войну, которая не прекращается.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние действия различных игроков вокруг войны в Украине: что происходит и к чему готовиться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости