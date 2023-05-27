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Партизаны "Атеш" проникли в Московскую полицию: в отделении нашли важную документацию

Группа партизан движения "Атеш", действующая на оккупированных территориях украинского государства и России, пробралась в «обитель» российских правоохранителей в Измайловском районе Москвы

сегодня, 16:15
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Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Атеш" . По информации источника, их агенты попав в полицейский участок, нашли там ценную информацию, предназначенную для внутреннего использования.

Партизаны "Атеш" проникли в Московскую полицию: в отделении нашли важную документацию

Документы из российского отделения полиции. Фото с Телеграмм-канала "Атеш"

Сегодня, 27 мая, они опубликовали документы, в которых указаны личные данные о московских полицейских. Тех, кто ответственен за охрану определенных стратегически важных объектов и районов Российской столицы. По словам партизан, их люди уже в большинстве силовых структур страны-агрессорки.


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"Как вы, скорее всего, догадались, наши агенты патрулируют Москву. А также доступ к служебной информации. Мы являемся в большинстве силовых структур РФ и сможем добраться до новых целей! Это только вопрос времени", — говорится в сообщении.

Движение "Атеш" действует с осени 2022 года, его агенты занимаются партизанской деятельностью на временно оккупированных территориях Украины и РФ. Именно они взяли ответственность за диверсии в Москве. По крайней мере, речь идет о ситуации с покушением на Захара Прилепина в Нижегородской области.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в ГУР рассказали, чего удалось достичь благодаря операции в Белгородской области . В ГУР не скрывают, что благодаря операции на Белгородщине была собрана ценная информация для разведки. В ходе операции в Белгородской области была собрана для украинской разведки полезная информация. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире проекта "Новый отсчет".

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