Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию террористическим государством

Парламентская ассамблея Совета Европы в рамках срочного сбора о "Новом обострении агрессии Российской Федерации против Украины" признала Российскую Федерацию террористической организацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

ПАСЕ признала Россию террористическим государством. Фото с открытых источников

13 октября прошла Парламентская ассамблея Совета Европы, принявшая решение признать режим Российской Федерации террористическим.

Из 100 голосовавших 99 проголосовавших за такое признание ни один не проголосовал против и один член воздержался от принятия решения.

В проект резолюции была введена поправка, назвавшая Россию террористическим режимом. Кроме того, решение ассамблея будет ускорено создан международный трибунал для осуждения преступлений Российской Федерации против Украины. На таком трибунале определят правила компенсации и создадут резерв ущерба.

Также в резолюции ассамблея Совета Европы приняла поправку о поставках в Украину необходимых систем противовоздушной обороны. Кроме того, были осуждены фиктивные референдумы и аннексии украинских областей.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно воспринял такое решение ПАСЕ, о чем сообщил в своем Twitter.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН проголосовали за резолюцию 143 стран. Этим документом международное общество не признает проведённые фиктивные референдумы и аннексию украинских территорий Российской Федерацией. Против такого решения выступила Россия и еще четыре союзника, остальные воздержались.

Также "Комментарии" сообщал о массовом обстреле российскими ракетами городов Украины 10 октября. Появились цифры, показывающие общие затраты на ракеты, выпущенные в тот день.

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