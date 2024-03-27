Совет сознательно задерживает принятие законопроекта о мобилизации. Такое заявление сделал заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар в интервью " Западному курьеру ".

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"Очевидно, что где-то сознательное затягивание принятия этого закона, потому что изменений мы ждем еще с июля 2022 года. Закон непопулярный, а депутаты ВРУ это, в первую очередь, политики. Наше главное ожидание очень банальное — военнообязанные сами должны прибывать в центры комплектование, а не мы за ними бегать", — заявил Бондарь.

Он заявил, что в ТЦК ожидают, что после принятия закона о мобилизации вопрос о самостоятельном прибытии в ТЦК для уточнения данных будет урегулирован.

"Сейчас в законе прописано, что этот процесс происходит только по вызову ТЦК. Это и провоцирует "беготню", конфликты и все другие недоразумения. Из-за нехватки информации возникают казусы с призывом ограниченно мобильных граждан, умерших и так далее. Так же происходит и с гражданами , которые в мирное время выезжали за границу сроком более трех месяцев", — говорит Бондарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где Кремль дал команду идти вперед любой ценой. Только за последние сутки русские войска вдвое увеличили количество штурмов в районе Крынок и Ореховском направлении. Такая информация была озвучена в Силах обороны юга Украины.

Речь идет о том, что на Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино, Малая Токмачка и Старомайорский враг провел 7 штурмов, но и здесь успеха не имел. Всего за последние боевые сутки Силы обороны получили подтверждение о том, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось в течение суток на 116 солдат.

