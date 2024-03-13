Папа Римский сделал очередное заявление о войне Украины и РФ. К чему призывал

Папа Римский Франциск рассказал, что ему принесли вервечку и Евангилие одного молодого солдата. По его словам, он погиб на фронте.

Папа Римский

Как рассказал понтифик, с этой вервечкой и Евангелием этот солдат молился на фронте. При этом Папа Римский не сказал, был ли это украинский солдат или оккупант.

Кроме того, Папа Римский подчеркнул, что на войне гибнут многие молодые люди, они идут на смерть.

Понтифик вместо того, чтобы осудить действия страны-агрессора России, призвал к молитве.

"Молимся Господу, чтобы дал нам благодать победить это безумие войны, которая всегда является поражением",

– сказал Папа Римский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Папа Римский заявил, что не нужно бояться идти на переговоры с противником, который сильнее и для этого использовать белый флаг. По его словам, нужно иметь мужество, чтобы пойти на такой шаг ради сохранения жизней.

При этом в Ватикане дважды комментировали скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах между Украиной и Россией. В частности, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил , что условия для мирных переговоров должны исходить от обеих стран, однако агрессор первым должен прекратить военные действия. При этом он добавил, что слова Папы Римского Франциска, в которых он говорит о необходимости Украины идти на мирные переговоры, следует воспринимать как проявление силы.

Кроме того, лидеры многих европейских стран критически отреагировали на предложение Папы Римского сдаться. По их словам, нельзя капитулировать перед лицом зла, а надо с ним вести борьбу, чтобы оно наконец подняло то белое знамя.