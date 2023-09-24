Папа Римский раскритиковал некоторые страны Запада из-за «игры» в помощь Украине

Папа Римский Франциск считает, что некоторые страны Запада сначала предоставляют оружие, а затем отказываются выполнять свои обязательства и таким образом "играют" с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Понтифик во время полета во Францию ответил журналистам, почему, по его мнению, мирный план окончания войны в Украине, который предложил Ватикан, не преуспел. Это произошло после того, как представитель Папы Римского посетил Вашингтон, Пекин, Киев и Москву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с торговлей оружием", — считает Папа Римский.

Франциск призвал не играть с мученической смертью украинского народа и обвинил некоторые страны в нежелании предоставлять оружие.

"Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие Украине. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", — заявил Папа Римский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане отреагировали на критику по поводу слов Папы Римского о поддержке русского империализма. В одном из своих обращений к русской молодежи понтифик призвал россиян не отказываться от наследия Петра I и Екатерины II. Теперь Папа Римский объяснил, что имел в виду не русский империализм, а культурное и духовное наследие России.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский направил сообщение в Кремль, где обращается к руководству России со словами "к моим братьям, власти РФ".