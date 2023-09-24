logo

BTC/USD

26608.45

ETH/USD

1595.63

LTC/USD

64.83

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Папа Римский раскритиковал некоторые страны Запада из-за «игры» в помощь Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский раскритиковал некоторые страны Запада из-за «игры» в помощь Украине

Понтифик считает, что некоторые страны не выполняют свои обязательства, из-за чего страдает украинский народ.

сегодня, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Папа Римский Франциск считает, что некоторые страны Запада сначала предоставляют оружие, а затем отказываются выполнять свои обязательства и таким образом "играют" с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Папа Римский раскритиковал некоторые страны Запада из-за «игры» в помощь Украине

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Понтифик во время полета во Францию ответил журналистам, почему, по его мнению, мирный план окончания войны в Украине, который предложил Ватикан, не преуспел. Это произошло после того, как представитель Папы Римского посетил Вашингтон, Пекин, Киев и Москву.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с торговлей оружием", — считает Папа Римский.

Франциск призвал не играть с мученической смертью украинского народа и обвинил некоторые страны в нежелании предоставлять оружие.

"Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие Украине. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", — заявил Папа Римский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане отреагировали на критику по поводу слов Папы Римского о поддержке русского империализма. В одном из своих обращений к русской молодежи понтифик призвал россиян не отказываться от наследия Петра I и Екатерины II. Теперь Папа Римский объяснил, что имел в виду не русский империализм, а культурное и духовное наследие России.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский направил сообщение в Кремль, где обращается к руководству России со словами "к моим братьям, власти РФ".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:08

З виробництвом зброї і її фінансуванням, а банкіри в світі юдеї. Тому юдейська пропаганда Портнікова Соловйова і стравила одних слов'ян на інших. Фанатичне повністю покірне стадо овець юдейського Бога готово вмирати за чужі інтереси. Юдейська пропаганда позбавила овець будь-якого мислення. Друге пришестя біснуватого нациста з 1937 року.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!