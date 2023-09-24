Папа Римский раскритиковал некоторые страны Запада из-за «игры» в помощь Украине

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Slava Kot
Папа Римский Франциск считает, что некоторые страны Запада сначала предоставляют оружие, а затем отказываются выполнять свои обязательства и таким образом "играют" с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников
Понтифик во время полета во Францию ответил журналистам, почему, по его мнению, мирный план окончания войны в Украине, который предложил Ватикан, не преуспел. Это произошло после того, как представитель Папы Римского посетил Вашингтон, Пекин, Киев и Москву.
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Франциск призвал не играть с мученической смертью украинского народа и обвинил некоторые страны в нежелании предоставлять оружие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
Также "Комментарии" писали, что Папа Римский направил сообщение в Кремль, где обращается к руководству России со словами "к моим братьям, власти РФ".
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Ігор
сегодня, 09:08
З виробництвом зброї і її фінансуванням, а банкіри в світі юдеї. Тому юдейська пропаганда Портнікова Соловйова і стравила одних слов'ян на інших. Фанатичне повністю покірне стадо овець юдейського Бога готово вмирати за чужі інтереси. Юдейська пропаганда позбавила овець будь-якого мислення. Друге пришестя біснуватого нациста з 1937 року.