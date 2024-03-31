Папа Римский призвал Украину и РФ провести обмен пленными: что предлагает понтифик

В своем Пасхальном послании папа Римский Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными . В частности, понтифик предлагает провести его по формуле "всех на всех". Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Папа Римский Франциск (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что, провозглашая традиционную речь по случаю праздника Воскресения Христова, папа Римский вспомнил о войнах и конфликтах в мире, в частности в Израиле и Украине. Он призывал к миру на основе принципов международного права.

"Мои мысли прежде всего стремятся к жертвам многочисленных конфликтов, продолжающихся в мире, начиная от войны в Израиле и Палестине, а также в Украине. Пусть же воскресший Христос откроет дорогу миру для страждущего населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной – всех на всех", — заявил Папа Римский.

Представители Координационного штаба напомнили, что Украина неоднократно заявляла о готовности к обмену пленными по принципу "всех на всех". Но РФ не хочет возвращать своих людей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Папа Римский отреагировал на ракетную атаку России по Украине. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане упомянул ракетные атаки России по украинской энергетической инфраструктуре. Понтифик заявил, что подобные действия ведут к гуманитарной катастрофе.

Издание Vatican News привело часть богослужения Папы Римского, в котором он призвал не забывать об Украине, которую назвал "страдающей". Франциск подчеркнул, что ракетные обстрелы несут смерть, страдания и способствуют катастрофе.