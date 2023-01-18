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Папа Римский отреагировал на российский ракетный удар по дому в Днепре

Католический религиозный действовавший отреагировал на ракетный удар по жилому дому в Днепре. Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших и осудил российскую агрессию.

сегодня, 12:22
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Автор:

Slava Kot

Папа Римский Франциск во время своей еженедельной речи в Ватикане осудил действия Российской Федерации, повлекшие гибель 45 человек из-за удара российской ракетой по жилому дому в Днепре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian .

Папа Римский отреагировал на российский ракетный удар по дому в Днепре

Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших в Днепре. Фото: из открытых источников

Российская ракета X22 14 января попала в многоэтажное здание в Днепре. Украинские службы занимались спасательно-поисковыми работами в течение трех дней. По состоянию на 18 января известно, что от российского удара по дому погибли 45 человек, в том числе шесть детей.

Папа Римский отреагировал на террористическую атаку россиян и выразил солидарность семьям погибших.

"В прошлую субботу очередной ракетный обстрел вызвал много жертв среди мирного населения, среди которых есть дети. Я разделяю нестерпимую боль членов семьи", — сказал Папа Римский Франциск.

Католический религиозный деятель назвал этот случай трагическим и призывает не быть в стороне.

"Изображения и рассказы об этом трагическом эпизоде являются сильным призывом ко всем людям. Нельзя оставаться равнодушным", – сказал Папа Римский.

В Кремле отреагировали на свою атаку по мирным жителям и заявили, что их ракетные удары якобы не направлены на жилые дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве к памятнику Леси Украинки начали сносить игрушки и цветы, чтобы почтить память погибших в Днепре. Однако вечером вблизи этого импровизированного мемориала уже патрулировала российская полиция.

Также "Комментарии" писали о реакции россиян в социальных сетях на ракетный удар по жилому дому в Днепре.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/18/russia-ukraine-war-live-pressure-mounts-on-germany-to-send-tanks-chancellor-scholz-due-to-speak-in-davos#maincontent
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