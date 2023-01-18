Папа Римский отреагировал на российский ракетный удар по дому в Днепре

Папа Римский Франциск во время своей еженедельной речи в Ватикане осудил действия Российской Федерации, повлекшие гибель 45 человек из-за удара российской ракетой по жилому дому в Днепре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian .



Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших в Днепре. Фото: из открытых источников

Российская ракета X — 22 14 января попала в многоэтажное здание в Днепре. Украинские службы занимались спасательно-поисковыми работами в течение трех дней. По состоянию на 18 января известно, что от российского удара по дому погибли 45 человек, в том числе шесть детей.

Папа Римский отреагировал на террористическую атаку россиян и выразил солидарность семьям погибших.

"В прошлую субботу очередной ракетный обстрел вызвал много жертв среди мирного населения, среди которых есть дети. Я разделяю нестерпимую боль членов семьи", — сказал Папа Римский Франциск.

Католический религиозный деятель назвал этот случай трагическим и призывает не быть в стороне.

"Изображения и рассказы об этом трагическом эпизоде являются сильным призывом ко всем людям. Нельзя оставаться равнодушным", – сказал Папа Римский.

В Кремле отреагировали на свою атаку по мирным жителям и заявили, что их ракетные удары якобы не направлены на жилые дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве к памятнику Леси Украинки начали сносить игрушки и цветы, чтобы почтить память погибших в Днепре. Однако вечером вблизи этого импровизированного мемориала уже патрулировала российская полиция.

Также "Комментарии" писали о реакции россиян в социальных сетях на ракетный удар по жилому дому в Днепре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!