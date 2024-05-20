Папа Римский обратился ко всем воюющим странам: что предложил

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNS News".
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.
Стоит отметить, что Папа Римский Франциск уже не первый раз высказывается о войне в Украине. Так недавно Папа Римский Франциск снова призвал Украину и Россию провести обмен всеми пленными, пообещав посодействовать процессу.
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