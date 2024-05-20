Папа Римский обратился ко всем воюющим странам: что предложил

Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNS News".

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", — заявил понтифик.

Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

"Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", — высказался Папа Римский.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск уже не первый раз высказывается о войне в Украине. Так недавно Папа Римский Франциск снова призвал Украину и Россию провести обмен всеми пленными, пообещав посодействовать процессу.

"В то время, когда мы празднуем Вознесение Воскресшего Господа, который дает нам свободу и хочет, чтобы мы были свободными, я снова обращаюсь с призывом к общему обмену всех пленных между Россией и Украиной, уверяя в готовности Святого Престола посодействовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных", – заявил понтифик.

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