Папа Римский готов посетить Украину, но у него условие касательно РФ

Папа Римский Франциск готов посетить Украину в том случае, если эта поездка будет совмещена с посещением Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сказал в интервью для "Радио свобода".

Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников

Юраш отметил, что украинская сторона постоянно напоминает о приглашении Франциска посетить Украину.

"И буквально на днях на официальных и неофициальных встречах мы об этом говорили. Папа получил приглашение прибыть в Украину от всех представителей украинского политикума, начиная с президента Владимира Зеленского, который еще в 2020 году встречался здесь, в Риме, с папой и передал ему приглашение. И повторил это приглашение в мае прошлого года. Потом так же были приглашения: от премьера и всех других лиц официальных. Папа прекрасно это знает", — сообщил посол.

В то же время, Юраш рассказал о видении папы относительно осуществления визита. Папа имеет свое видение, он хочет, и это он официально говорит, о том, что его возможный, потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который он хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву.

"Очевидно, мы понимаем нереалистичность именно этой позиции. Москва не хочет видеть. Она не посылает таких же месседжей кооперации и сотрудничества с Ватиканом. И даже формального приглашения", — подчеркнул Юраш.

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