Папа Римский готов посетить Украину, но у него условие касательно РФ

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Кравцев Сергей
Папа Римский Франциск готов посетить Украину в том случае, если эта поездка будет совмещена с посещением Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сказал в интервью для "Радио свобода".
Папа Римский Франциск. Фото: из открытых источников
Юраш отметил, что украинская сторона постоянно напоминает о приглашении Франциска посетить Украину.
В то же время, Юраш рассказал о видении папы относительно осуществления визита. Папа имеет свое видение, он хочет, и это он официально говорит, о том, что его возможный, потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который он хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву.
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