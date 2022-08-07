Папа Римский - о разблокировании зернового коридора и "знаке надежды" для Украины

В Ватикане папа Римский Франциск приветствует то, что удалось разблокировать некоторые украинские порты, чтобы экспортировать зерновые.

Папа Римский видит "знак надежды" в разблокировании экспорта украинского зерна (фото из открытых источников)

Издание Vatican News сообщает, что он высказывает свое мнение, что такой шаг – свидетельство, что есть возможности вести переговоры, которые в дальнейшем смогут привести к окончанию войны.

Когда продолжался первый призыв после прочитанной молитвы "Ангел Господень" сегодня, 7 августа, глава всех католиков в своей речи вспомнил ситуацию на Украине и выразил свои пожелания относительно "длительного и справедливого мира".

Обращаясь к пришедшим в Ватикан паломникам, папа Франциск отметил, что разблокированные "зерновые коридоры" - означают "знак надежды".

"Я хотел бы с удовольствием поздравить отправку из портов Украины первых кораблей, загруженных зерновыми. Этот шаг показывает, что возможно вести диалог и достигать конкретных результатов, полезных для всех. А потому это событие предстает перед нами также как знак надежды и я сегодня от всей души желаю, чтобы следуя по этому пути, удалось положить конец боевым действиям и прийти к справедливому и длительному миру", — подчеркнул глава католиков в Ватикане.

Важно, как сообщали украинские медиа, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании портов Украины — "Одессы", "Черноморська" и "Южного" для того, чтобы вывозить на экспорт украинское зерно и другую аграрную продукцию. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и руководитель оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Когда может закончиться война в Украине: мнения экспертов.





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