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Паныч: Если Украина пойдет на мир с РФ, то потом сама превратится в агрессора

Украине стратегически невыгодно идти на мир с Россией, об этом в Фейсбуке заявил Алексей Паныч, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба. Так может получиться, что Украина станет агрессором, когда захочет вернуть свои территории

сегодня, 19:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Алексей Паныч, сейчас снова подняли тему так называемых мирных переговоров Украины и России. О них заговорил президент Турции Реджеп Эрдоган, а Китай отправил своего представителя в очередной "миротворческий" вояж. При этом эксперт предположил, что, очевидно, мир, руководствуясь разными причинами, не готов ни к решительному поражению России, ни к решительному поражению Украины.

Паныч: Если Украина пойдет на мир с РФ, то потом сама превратится в агрессора

Переговоры Украины и РФ

Паныч считает, что ситуация пока выглядит не совсем отрадно для Украины. По его мнению, в ближайшей перспективе страна-агрессор Россия, к сожалению, будет иметь военное преимущество на фронте. При этом неизвестно, как надолго, учитывая, что ситуация с финансовой помощью Украине в Соединенных Штатах "зависла".

При этом, как говорит эксперт, если все же удастся достичь каких-либо договоренностей между Украиной и РФ о прекращении огня и "заморозке" ситуации на фронте, то это не только легитимирует завоеванные Россией территории.

"Но и выставит Украину, в определенном смысле, агрессором, если когда-нибудь потом она решится первой нарушить эту договоренность, чтобы отвоевать, наконец, оккупированные Россией территории",
– подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его словам, тактически на нынешнем этапе войны Украине может быть выгодно перемирие с Россией, но на стратегическом уровне оно крайне невыгодно.

"После "заморозки", при всей угрожающей России, все будут иметь 100500 поводов "расслабиться": ведь и Россия проявила, наконец, определенную "адекватность", и ситуация перестала быть настолько жгучей, чтобы уделять ей максимум сил и внимания",
– подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас президент Владимир Зеленский и его советники оказались перед сложным выбором и хочется им пожелать мудрости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных, мирные договоренности с РФ сейчас нельзя заключать ни в коем случае.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02z4Go6WY8mXoEYuh4m67cRr4kpN9BVYhfkC12Tujn6Zcp1NXaqdzBRiyL6p9AaN6jl
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