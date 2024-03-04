Паныч: Если Украина пойдет на мир с РФ, то потом сама превратится в агрессора

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Ткачик Олеся
Как подчеркнул Алексей Паныч, сейчас снова подняли тему так называемых мирных переговоров Украины и России. О них заговорил президент Турции Реджеп Эрдоган, а Китай отправил своего представителя в очередной "миротворческий" вояж. При этом эксперт предположил, что, очевидно, мир, руководствуясь разными причинами, не готов ни к решительному поражению России, ни к решительному поражению Украины.
Переговоры Украины и РФ
Паныч считает, что ситуация пока выглядит не совсем отрадно для Украины. По его мнению, в ближайшей перспективе страна-агрессор Россия, к сожалению, будет иметь военное преимущество на фронте. При этом неизвестно, как надолго, учитывая, что ситуация с финансовой помощью Украине в Соединенных Штатах "зависла".
При этом, как говорит эксперт, если все же удастся достичь каких-либо договоренностей между Украиной и РФ о прекращении огня и "заморозке" ситуации на фронте, то это не только легитимирует завоеванные Россией территории.
Именно поэтому, по его словам, тактически на нынешнем этапе войны Украине может быть выгодно перемирие с Россией, но на стратегическом уровне оно крайне невыгодно.
По его словам, сейчас президент Владимир Зеленский и его советники оказались перед сложным выбором и хочется им пожелать мудрости.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных, мирные договоренности с РФ сейчас нельзя заключать ни в коем случае.
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