Паники нет: оккупанты заявили, что спешат строить оборонительную линию в Крыму

Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, захватчики действуют "нестандартно". Как передает издание "Комментарии", об этом заявил так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Сергей Аксенов. Фото из открытых источников

"Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такая, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", — отметил Аксенов.

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Сергей Аксенов подчеркнул, что оккупанты Крыма "идут не просто по планам, которые были сто лет назад отработаны".

Он также заявил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.

Аксенов традиционно повторил излюбленные российским диктатором фразы, что "береженого Бог бережет" и "хочешь мира – готовься к войне" и добавил, что "все решения лидера (Ред. – Путина) будут выполнены".

Ранее так называемый "глава" Крыма сообщил что на полуострове начали проводить фортификационные работы "для обеспечения безопасности жителей" и что это поддержал российский диктатор Путин.

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