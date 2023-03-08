Что раньше освободят ВСУ – Крым или Донбасс: эксперты озвучили прогноз

Украинские власти неоднократно заявляли, что не готовы даже начинать диалог о том, чтобы отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на мир, поскольку это законные украинские территории. Более того, в украинской разведке уверяют, что уже этим летом ВСУ могут зайти в Крым и дэоккупировать весь Донбасс. Реально ли, что в самое ближайшее время украинский флаг вернется в аннексированный Крым и захваченные россиянами районы Донбасса? Что проще – сначала освободить Крым или Донецк и Луганск? Издание "Комментарии" поинтересовалось мнением экспертов.

ВСУ. Фото из открытых источников

Если применять дальнобойные системы, Крым можно полностью взять под огневой контроль

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что на сегодня Крым легче освободить, чем Донбасс. Такое же мнение ранее высказал экс-командующий сил США в Европе генерал Бен Ходжес.

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Свою позицию Олег Жданов объяснил географическим расположением полуострова.

"Крым – это полуостров. Если применять дальнобойные системы, его можно полностью взять под огневой контроль. Он окажется в оперативном окружении", – заявил эксперт.

Он добавил, после взятия Крыма под огневой контроль ВСУ вопросом времени станет пребывание там российских оккупационных войск. Что касается вопроса деоккупации Донецка и Луганска, то, по мнению Олега Жданова, здесь будет труднее. В первую очередь, потому что там прямое сообщение с Россией – человеческих ресурсов у Кремля предостаточно. Оккупанты будут прибывать, а Кремль будет непрерывно перебрасывать туда военную технику.

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Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что первым делом ВСУ могут приняться за освобождение Крыма. Окопы, фортификационные сооружения не помогут россиянам удержать аннексированный полуостров. Это больше психологический фактор, попытка мобилизовать российское общество, коллаборантов. Об этом эксперт рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"Они (Ред. – россияне) прекрасно понимают, что у нас есть план – уже в этом году освободить Крым. Мы формируем штурмовые бригады для этого вопроса. Все анонсируют наше наступление не раньше, чем в апреле, когда почва будет более или менее пригодна для передвижения тяжелой техники", – заявил эксперт.

Алексей Гетьман также призвал всех обратить внимание на те знаки, которые дают сами россияне – российские военнослужащие понемногу вывозят из Крыма свои семьи, также очень быстро начинают бежать коллаборанты, потому что понимают, что попадут не под международный трибунал, а под украинский суд по ст.111 УКУ "Государственная измена". Это означает, что сами россияне понимают – рано или поздно Украина освободит свой полуостров.

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