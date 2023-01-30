Отводил подбитый самолет от домов: погиб 24-летний летчик

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Лиля Воробьева
В Донецкой области, выполняя боевое задание, 27 января погиб 24-летний летчик Даниил Мурашко. На подбитом истребителе, не учитывая малую высоту, герой сделал все, чтобы увести боевую машину от жилой застройки в населенных пунктах Краматорского района.
Летчик Даниил Мурашко (фото: 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова)
По причине малой высоты пилот не имел возможности безопасно катапультироваться и погиб геройской смертью, — информируют представители 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в социальных сетях.
"С первого дня полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение Украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части",- говорят военные побратимы героя.
За проявленное во время защиты государственных интересов личное мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич по представлению командования летной части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).
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