Ответ Путина на письмо окончательно раскрыл всю суть РФ: Зеленский жестко обратился к миру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние заявления Кремля, подчеркнув нежелание российской стороны прекращать войну против нашего государства. По словам украинского лидера, позиция Москвы свидетельствует о стремлении продолжать боевые действия, несмотря на очевидную слабость и разочарование, которое это вызывает у мирового сообщества.

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"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет кончать войну", — отметил Зеленский, подчеркнув, что это демонстрирует нерешительность и нежелание Кремля идти на уступки.

Президент добавил, что такая позиция выгодна только самому Путину и его ближайшему окружению.

"Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги, они все сегодня были очень улыбающиеся", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что международное сообщество должно активнее применять экономические и финансовые санкции против России, чтобы лишить его ресурсов для ведения боевых действий. Он призвал наращивать давление на агрессора и поддерживать Украину в стремлении к миру.

"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира", — резюмировал Зеленский, еще раз акцентировав необходимость единства мирового сообщества для достижения завершения войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что обращение президента Украины Владимира Зеленского было чрезвычайно удачно сформулировано и точно расставило акценты. Особенно эффектным письмо выглядело на фоне недавней атаки по Санкт-Петербургу, состоявшейся непосредственно перед началом экономического форума, где собиралась российская элита.