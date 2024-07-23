Отсылают на мясо: как РФ цинично использует на фронте темнокожих и индусов

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Ткачик Олеся
Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире Эспрессо сообщил, что враг вовлекает в боевые действия на фронте темнокожих наемников и людей индийского происхождения.
Оккупанты
При этом военный подчеркнул, что ситуация на фронте остается напряженной, российские захватчики атакуют по всем возможным направлениям, пытаясь прорвать нашу линию обороны. По его словам, оккупанты присылают большие резервы личного состава, включая не только россиян, но и наемников из других стран.
Он также добавил, что враждебные наемники часто не имеют надлежащих боевых навыков и коммуникации в подразделениях из-за языкового барьера.
По его словам, часто случается, что, например, индусу приказывают идти к блиндажу, но он по незнанию языка идет прямо на наши позиции. Они не понимают русский и друг друга, поэтому это лишь очередной обман.
Отченаш также рассказал, что наемники часто попадают в плен, где с ними общаются на английском языке, с помощью переводчиков и даже жестами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне используют на фронте оружие, от которого военные просто истекают кровью.
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Так
сегодня, 12:35
Ще недавно цинічно клята россия брала в військо зеків,позор мля. а тепер ми таке саме ,але ж -класно-бо у нас(( ждемо набір з других країн,це дешевше буде ніж наших плющить. ми умні а вони дурні,?