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Отсылают на мясо: как РФ цинично использует на фронте темнокожих и индусов

Темнокожие наемники и индусы активно ведут штурмовые действия

сегодня, 13:03
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Ткачик Олеся

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире Эспрессо сообщил, что враг вовлекает в боевые действия на фронте темнокожих наемников и людей индийского происхождения.

Отсылают на мясо: как РФ цинично использует на фронте темнокожих и индусов

Оккупанты

При этом военный подчеркнул, что ситуация на фронте остается напряженной, российские захватчики атакуют по всем возможным направлениям, пытаясь прорвать нашу линию обороны. По его словам, оккупанты присылают большие резервы личного состава, включая не только россиян, но и наемников из других стран.

"Мы уже замечали и темнокожих, и индусов, и других наемников, готовых за деньги уничтожать нашу страну. Они действительно очень активно производят штурмовые действия, но оборону держит бригада "Рубеж" и у них объективно ничего не удается. Даже те маленькие достижения, которые у них стоят совершенно невероятных усилий с огромной потерей личного состава. Коэффициент полезного действия при этом абсолютно минимален", — пояснил военный.

Он также добавил, что враждебные наемники часто не имеют надлежащих боевых навыков и коммуникации в подразделениях из-за языкового барьера.

По его словам, часто случается, что, например, индусу приказывают идти к блиндажу, но он по незнанию языка идет прямо на наши позиции. Они не понимают русский и друг друга, поэтому это лишь очередной обман.

"Я более чем уверен, что этим наемникам обещали гораздо лучшие условия, лучшие места, их просто отсылают на мясо, на смерть, где они совершенно не знают, что им делать, поэтому просто сидят под обстрелами. Лучший вариант, конечно, чтобы ни один из представителей других народностей не шел воевать за этот кровавый российский империалистический режим", — сказал командир экипажа БПЛА "Наказание Небесное" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж".

Отченаш также рассказал, что наемники часто попадают в плен, где с ними общаются на английском языке, с помощью переводчиков и даже жестами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне используют на фронте оружие, от которого военные просто истекают кровью.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-brigada-rubizh-fiksue-na-svoemu-napryamku-inozemnikh-naymantsiv-rf-komandir-ekipazhu-bpla-otchenash-rozpoviv-detali
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Обсуждения

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Так

сегодня, 12:35

Ще недавно цинічно клята россия брала в військо зеків,позор мля. а тепер ми таке саме ,але ж -класно-бо у нас(( ждемо набір з других країн,це дешевше буде ніж наших плющить. ми умні а вони дурні,?


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