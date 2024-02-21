Отступление было плохо спланировано. Еще одно издание заявило о больших потерях ВСУ в Авдеевке

Издание утверждает, что отступление из Авдовки было хаотическим и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Выход из Авдеевки

Один из военных сообщил изданию на условиях анонимности, что все отступление было опасной операцией. По его словам, некоторым войскам предписывали занять позиции, которые уже были потеряны или полностью уничтожены. Также военный подчеркнул, что те войска, которых перебрасывали на помощь, не смогли вовремя "разблокировать клещи", которые были образованы оккупантами вокруг Авдеевки.

Кроме того, еще один военный сообщил журналистам, что выходившие из Авдеевки военные в шоке и "психологически сломаны".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по информации The New York Times во время хаотического отступления из Авдеевки в плен к россиянам могли попасть сотни украинских военных. Издание ссылается на неназванных военных, называющих цифру от 850 до 1000 солдат.

Вместе с тем эту информацию опровергли в ВСУ. Там сочли, что некоторые военные все же попали в плен, но это точно не сотни. Там говорят, что западные СМИ распространяют российские нарративы и обнародуют фейковую ничем не подтвержденную информацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что политолог Виталий Бала раскритиковал успешное отступление украинских военных из Авдеевки. По его словам, речи об успехе не может идти, поскольку во время выхода из города вроде бы было много убитых, раненых и попавших в плен. Политолог назвал "редкими гивнюками" тех, кто заявляет об успешном выходе из Авдеевки.