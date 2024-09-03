Отставные пилоты F-16 могут появиться в Украине: какая страна НАТО поддержала это решение

Нидерланды считают, что привлечение иностранных пилотов к работе с истребителями F-16 может помочь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Запорожье сделал премьер-министр страны Дик Схоф. Он напомнил недавние слова сенатора Соединенных Штатов Америки Линдси Грэма о том, что американским властям стоит предложить отставным пилотам F-16 помочь Украине.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что это была бы интересная идея. Это действительно ускорило бы процессы вывода F-16 в операционное пространство. И об этом надо говорить со всеми членами коалиции", — добавил Схоф.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дания не ограничивает использование истребителей F-16, которые передала Украине. Более того, эти истребители давно уже могли быть в Украине и выполнять задачи по обороне страны. Такое заявление во время конференции GLOBSEC в Праге сделал глава правительства Дании Метте Фредриксен.

Премьер-министр считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было произойти.

"Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", – заявила она.

Фредриксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.



