Отставные пилоты F-16 могут появиться в Украине: какая страна НАТО поддержала это решение

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Кравцев Сергей
Нидерланды считают, что привлечение иностранных пилотов к работе с истребителями F-16 может помочь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Запорожье сделал премьер-министр страны Дик Схоф. Он напомнил недавние слова сенатора Соединенных Штатов Америки Линдси Грэма о том, что американским властям стоит предложить отставным пилотам F-16 помочь Украине.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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Также издание "Комментарии" сообщало – Дания не ограничивает использование истребителей F-16, которые передала Украине. Более того, эти истребители давно уже могли быть в Украине и выполнять задачи по обороне страны. Такое заявление во время конференции GLOBSEC в Праге сделал глава правительства Дании Метте Фредриксен.
Премьер-министр считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было произойти.
Фредриксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.
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