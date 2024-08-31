Дания заявила, что была готова передать Украине F-16 еще в начале войны: почему воздержалась

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Кравцев Сергей
Дания не ограничивает использование истребителей F-16, которые передала Украине. Более того, эти истребители давно уже могли быть в Украине и выполнять задачи по обороне страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время конференции GLOBSEC в Праге сделал глава правительства Дании Метте Фредриксен.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Премьер-министр считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было произойти.
Фредриксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.
Премьер также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.
Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация Джо Байдена якобы отклонила предложение отправить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в частности истребителей F-16, из-за беспокойства о безопасности. Об этом сообщает "The Wall Street Journal", со ссылкой на собеседников.
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