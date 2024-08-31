Дания заявила, что была готова передать Украине F-16 еще в начале войны: почему воздержалась

Дания не ограничивает использование истребителей F-16, которые передала Украине. Более того, эти истребители давно уже могли быть в Украине и выполнять задачи по обороне страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время конференции GLOBSEC в Праге сделал глава правительства Дании Метте Фредриксен.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Премьер-министр считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было произойти.

"Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", – заявила она.

Фредриксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, чтобы Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.

"Невозможно победить без оружия. И единственный путь к победе – это дать украинцам то, что им нужно", – подчеркнула Метте Фредриксен.

Премьер также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.

"Мы не ставим ограничения на использование F-16, только то, что это должно быть соблюдено международное право. В остальном – нет ограничения на использование", – пояснила она.

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