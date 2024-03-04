Отправят ли западные страны войска в Украину: как повлияет присутствие войск НАТО на войну

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину в будущем. Большинство союзников Украины отвергли эту идею, но некоторые поддержали. Портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Active Group выяснил мнения украинцев о возможности отправить западные войска в Украину и их возможное влияние на войну.



Отправят ли войска НАТО в Украину. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 28,9% украинцев считают, что западные страны однозначно или быстрее введут свои войска в Украину. Противоположного мнения придерживается 56,6% опрошенных. Еще 5,7% респондентов отметили, что войска союзников Украины уже находятся в стране.





Отправят ли западные страны свои войска в Украину. Опрос Active Group

Также в социологическом исследовании спросили, может ли введения войск НАТО в Украине повлиять на ситуацию на войне в Украине. 79,5% опрошенных считают, что присутствие войск западных стран значительно или немного усилит Украину. 14,3% указали, что их присутствие не повлияет на ход военных действий. А 1,2% респондентов отметили, что войска НАТО в Украине могут ослабить Украину.

Как повлияет на войну присутствие западных войск в Украине. Социологическое исследование Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на предложение Эммануэля Макрона о возможности отправить свои войска в Украину откликнулось кроме Франции еще четыре страны.

Также "Комментарии" писали, что в Польше назвали главную причину, почему НАТО опасается отправить свои войска в Украину. По словам польского политика на иностранные войска в войне в Украине, распространяется пятая статья, которая означает, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь альянс.