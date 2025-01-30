Российских солдат отправляют на Курское направление за отказ продолжать контракт. Из них в наказание делают "смертников". Об этом сообщает 30 января портал "Комментарии" со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Агент АТЕШ из числа ВС РФ сообщает, в частности, о давлении на солдат со стороны командования в 64-й механизированной бригаде армии оккупантов. Отмечается, что в оеннослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на три года. Тех, кто отказывается, будут переводить на Курское направление. При этом командование непрозрачно намекает чем там закончится их боевой путь — "обнулением" в мясных штурмах. "Мы призываем солдат 64-й ОМСБр бороться с преступными командирами! Присоединяйтесь к движению АТЕШ, чтобы быстрее закончить эту войну и выжить!", — говорится в сообщении.





Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны .

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

У российских контрактников проблемы: их отправляют в мясные штурмы на Курщине при отказе от продолжения службы. Фото: минобороны РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".