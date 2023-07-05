Отношение россиян к высшему руководству начало меняться: что к этому привело

Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и события, которые начали происходить после него привели к тому, что многие россияне начали пересматривать свое отношение к высшему руководству страны-агрессора в худшую сторону. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написала замминистра обороны Анна Маляр.

Пригожин и Шойгу. Фото из открытых источников

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"Так называемый "марш справедливости" вооруженного формирования наемников Пригожина стал толчком к изменению отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству РФ", — отметила замминистра.

Замминистра отметила, что растерянность и пассивность высшего начальствующего склада Вооруженных сил РФ при попытке переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам Минобороны и Генштаба РФ.

К тому же, отдельные командования оперативных объединений и соединений оккупационных войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей лицами из мест лишения свободы, несмотря на необходимость восстановления потерь личного состава.

Маляр объяснила, что это связано с повышенными рисками дезертирства, проявлениями неповиновения и вероятными бунтами военных из числа бывших осужденных.

Читайте также на портале "Комментарии" — парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством – спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. Между тем, стало известно, главарю вагнеровцев Евгению Пригожину, устроившему полторы недели назад мятеж, вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики ранее обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге после неудачной попытки бунта. Несмотря на то, что Пригожину и наемникам дали перебазироваться в Беларусь, им прочат незавидную судьбу. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в интервью ABC прямо заявил, что с "Вагнером", похоже, покончено. Что можно сказать на данном этапе о ситуации с вагнеровцами и перспективах путинского режима, показавшего свою слабость во время мятежа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



