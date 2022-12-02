Россияне перевозят украинское зерно в Крым, а оттуда отправляют небольшими лодками в крупные грузовые суда. Во всем процессе задействована крупнейшая экспортная зерновая компания России "Торговый дом РИФ", владелец которой бизнесмен Петр Ходыкин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Американское издание раскрыло схему контрабанды похищенного украинского зерна. Россияне отправляли тысячи тонн украинского зерна на мировые рынки, выдавая его за свое. Это было установлено с помощью журналистского расследования с проверкой юридических и корпоративных документов корреспондентами The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что сначала зерно попадает в Крым в порт Севастополя. Далее Россия применяет флот небольших кораблей и перевозит из крымского порта зерно в крупные грузовые суда. Далее эти корабли курсируют в другие страны для продажи зерна. Если бы большие контейнеровозы заходили в Крым, их было бы легко идентифицировать в порту или через спутниковые снимки.

"Это отмывание пшеницы", — сказал глава стамбульской независимой консалтинговой фирмы Bosphorus Observer Йорук Исик.

С помощью такого механизма россияне скрывают подлинное происхождение груза. Ведь большинство покупателей избегают покупать украденное зерно. The Wall Street Journal отмечает, что иногда украинское зерно перемешивается с российским, чтобы еще более усложнить его происхождение.

Ранее портал "Комментарии" писал о британском аналитическом центре, который рассказал, как Российская Федерация планировала захватить Украину.

Также "Комментарии" писали о громком заявлении канцлера Германии Олафа Шольца.

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